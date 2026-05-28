Seleção Brasileira: Neymar tem lesão confirmada e pode perder estreia do país na Copa do Mundo

O ciclo de preparação do atacante para a Copa do Mundo foi acompanhado de lesões e problemas físicos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ciclo de preparação do atacante para a Copa do Mundo foi acompanhado de lesões e problemas físicos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi confirmado nesta quarta-feira (27), através de exames médicos, que Neymar está com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. A equipe técnica da seleção tem a expectativa de que o atacante possa retornar aos campos daqui a duas ou três semanas. Desse jeito, a chance do camisa 10 do Santos ficar de fora da estreia da equipe na Copa do Mundo são altas.

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"Ele se apresentou ontem, fez todos os exames médicos e os exames complementares. A ressonância magnética identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha. Não é só um edema. O atleta segue em tratamento intensivo. A nossa expectativa é que esteja liberado entre duas a três semanas. Vamos avaliar a evolução dia a dia", comentou o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, no centro de treinos da seleção.

Até o momento, Neymar não participará das partidas dos amistosos contra o Panamá e Egito, que acontecem nas próximas semanas que antecedem a Copa do Mundo. A estreia da seleção no Mundial será contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Mais tarde, a equipe brasileira terá confrontos com o Haiti e Escócia pela fase de grupos da competição.

O ciclo de preparação do atacante para a Copa do Mundo foi acompanhado de lesões e problemas físicos, o que gerou uma polêmica em relação a sua convocação e fez com que Carlo Ancelotti não o desse outras oportunidades ao longo da temporada pré-mundial.

Neste ano de 2026, Neymar acumula seis gols e quatro assistências no período de 15 partidas pelo Santos.

A agenda do Brasil

. Brasil x Panamá (31/05) - Amistoso

. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo