Botafogo define preço para transferência de Newton

O Botafogo definiu um possível preço aceito para negociar o volante Newton. O Glorioso abriu uma única possibilidade de saída do atleta de 26 anos do clube, que seria apenas em caso de venda, com o valor estipulado de R$ 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 29 milhões), por 100% dos direitos econômicos. A informação foi divulgada pelo canal digital 'ge'.

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O time carioca realizou uma reunião na semana passada para acertar as expectativas sobre possíveis transferências na janela do meio do ano. O Botafogo tenta minimizar a crise financeira que está enfrentando no momento.

O volante chegou no Glorioso em 2022, inicialmente para o time sub-23 e fez a sua estreia pela equipe profissional em dezembro de 2023, na penúltima rodada do Brasileirão. Newton assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2028, na atual temporada o jogador fez um gol em 17 temporadas.