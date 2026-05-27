Fazendo contas para chegar às oitavas, Fluminense recebe o La Guaira pela Libertadores

Fluminense joga suas últimas fichas por uma vaga nas oitavas da Libertadores nesta quarta (27) - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense joga suas últimas fichas por uma vaga nas oitavas da Libertadores nesta quarta (27) - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense recebe o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na noite desta quarta-feira (27), no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), no encerramento da fase de grupos da Libertadores 2026. O Tricolor precisa de uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final.

O time carioca vive um drama na competição continental. Drama esse que começou com resultados ruins já nas primeiras partidas do Grupo C, onde empatou fora de casa com o mesmo La Guaira e perdeu na sequência, no Maracanã, para o Independiente Rivadavia, da Argentina. Para avançar, o Flu precisa vencer e torce para que o Bolívar não derrote os argentinos. Outra possibilidade é o clube boliviano perder e o Tricolor empatar.

Luis Zubeldia deve escalar o time com: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio (Soteldo), Savarino e John Kennedy.

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Já os venezuelanos entram em campo com remotas chances de avançar às oitavas. Mesmo não conseguindo avançar, um resultado positivo no Maracanã seria histórico e ainda poderia render uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana.

O La Guaira deve entrar em campo com: Varela, Casimiro, Gianoli, Osio e Gutiérrez; Faya, Correa, Sulbaran e Castellanos; Arace e Londoño.

A arbitragem é de José Cabero (CHI). Ele é auxiliado por Alejandro Molina (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI). O VAR é comandado por Brian Loayza (CHI).