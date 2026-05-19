Convocação movimenta torcedores, reacende debates sobre Neymar e aumenta expectativa para a Copa

A divulgação da lista oficial de convocados da Seleção Brasileira movimentou os torcedores e reacendeu a esperança pelo tão sonhado hexa. Durante o megaevento, o anúncio do nome de Neymar foi recebido com explosão de alegria.

Nas ruas, brasileiros de diferentes gerações comentaram as escolhas do técnico, analisaram a presença de Neymar entre os convocados e mostraram confiança no desempenho da equipe na próxima Copa do Mundo. Para muitos torcedores, a convocação do camisa 10 representa experiência, liderança e também a possibilidade de uma despedida marcante com a camisa da Seleção.

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Vanessa, 37, recepcionista, comemorou a presença do jogador na lista e afirmou estar otimista com a campanha brasileira. “Gostei demais e, como todo brasileiro, estava torcendo para o Neymar. Porque o menino Ney é o menino Ney”, disse. Confiante, ela acredita que o Brasil pode finalmente conquistar o sexto título mundial.

Vanessa, de 37 anos, recepcionista | Foto: Layla Mussi

“Eu acho que dessa vez a gente leva o hexa.” Mesmo satisfeita com a convocação, Vanessa relembrou jogadores que marcaram gerações anteriores da Seleção Brasileira, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Rivaldo. “É a geração que eu vi jogar Copa do Mundo. Dá saudade”, comentou.

Quem também aprovou a lista foi Pedro Martins, de 70 anos, aposentado. Para ele, a convocação foi equilibrada e dentro do que o treinador tinha à disposição. “No meu ponto de vista, foi uma das melhores listas que ele poderia escolher. Tinham outros jogadores em boas condições, mas ele não poderia levar mais do que 26”, avaliou.

Pedro Martins, de 70 anos, aposentado | Foto: Layla Mussi

Pedro destacou ainda a importância da experiência de atletas mais veteranos no elenco, principalmente em uma competição de grande pressão como a Copa do Mundo. “O Neymar vai ser importante pela experiência. Essa vai ser a quarta Copa dele. O Marquinhos também. Os mais jovens vão escutar o que eles têm para falar”, afirmou. Apesar das críticas recentes envolvendo o desempenho da Seleção, o aposentado acredita que o Brasil pode surpreender. “Toda vez que a seleção sai desacreditada, ela volta forte”, disse.

Entre os mais jovens, a expectativa também segue alta. Os estudantes Enzo e Davi, ambos de 18 anos, disseram ter gostado da convocação, embora considerem que algumas posições poderiam ter recebido escolhas diferentes. “O único nome que eu queria ver na lista era o do Neymar. Então, para mim, já foi o suficiente”, contou Enzo. Já Davi acredita que o meio-campo e a defesa poderiam ter outras opções. “Acho que poderiam ter levado jogadores melhores em algumas posições”, comentou.

Os estudantes Enzo e Davi, ambos de 18 anos | Foto: Layla Mussi

Os dois também lamentaram a ausência do atacante João Pedro entre os convocados. Para eles, o jogador merecia uma oportunidade por atuar em alto nível no futebol europeu. “Ele joga na Premier League, que é uma das ligas mais difíceis do mundo”, disseram. Mesmo com opiniões diferentes sobre alguns nomes da lista, os jovens concordam em um ponto, a torcida brasileira continua acreditando na Seleção. “É 1% de chance e 99% de fé”, finalizou Enzo.