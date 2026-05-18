Ancelotti convoca Neymar para a Copa do Mundo; veja a lista completa

Clubes cariocas estão representados por jogadores atuais ou por crias da base

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de maio de 2026 - 16:58
A sorte está lançada. O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), os 26 nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo 2026 (EUA, México e Canadá). O grande mistério, que girava em torno do atacante Neymar, foi revelado e o jogador do Santos vai para o mundial.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma grande festa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, reunindo centenas de jornalista, ex-jogadores e demais personalidades. O anúncio da convocação aconteceu por volta das 17h30. Confira a lista completa:

O mistério acabou e Neymar vai para a Copa do Mundo |  Foto: Arte/Stefanini Soares

Goleiros

➔ Alisson

➔ Ederson

➔ Weverton

Zagueiros

➔ Danilo

➔ Marquinhos

➔ Gabriel Magalhães

➔ Bremer

➔ Léo Pereira

➔ Ibañez

➔ Wesley

➔ Alex Sandro

➔ Douglas Santos

Meias

➔ Casemiro

➔ Fabinho

➔ Danilo

➔ Bruno Guimarães

➔ Lucas Paquetá

Atacantes

➔ Vini Jr.

➔ Raphinha

➔ Matheus Cunha

➔ Luiz Henrique

➔ Gabriel Martinelli

➔ Endrick

➔ Igor Thiago

➔ Neymar

➔ Rayan

O primeiro compromisso dos convocados será em solo brasileiro. O Brasil vai fazer um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. Com ingressos esgotados, vai ser a última apresentação da seleção no Brasil antes da Copa. Já nos EUA, no entanto, os comandados de Ancelotti ainda terão outro teste antes do mundial, no dia 6 de junho, contra o Egito. Depois, é Copa. A estreia está marcada para o dia 13, às 19h, contra o Marrocos.

Carlo Ancelotti cbf Copa do Mundo 2026 Neymar Seleção Brasileira

