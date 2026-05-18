Ancelotti convoca Neymar para a Copa do Mundo; veja a lista completa
Clubes cariocas estão representados por jogadores atuais ou por crias da base
A sorte está lançada. O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), os 26 nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo 2026 (EUA, México e Canadá). O grande mistério, que girava em torno do atacante Neymar, foi revelado e o jogador do Santos vai para o mundial.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma grande festa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, reunindo centenas de jornalista, ex-jogadores e demais personalidades. O anúncio da convocação aconteceu por volta das 17h30. Confira a lista completa:
Goleiros
➔ Alisson
➔ Ederson
➔ Weverton
Zagueiros
➔ Danilo
➔ Marquinhos
➔ Gabriel Magalhães
➔ Bremer
➔ Léo Pereira
➔ Ibañez
➔ Wesley
➔ Alex Sandro
➔ Douglas Santos
Meias
➔ Casemiro
➔ Fabinho
➔ Danilo
➔ Bruno Guimarães
➔ Lucas Paquetá
Atacantes
➔ Vini Jr.
➔ Raphinha
➔ Matheus Cunha
➔ Luiz Henrique
➔ Gabriel Martinelli
➔ Endrick
➔ Igor Thiago
➔ Neymar
➔ Rayan
O primeiro compromisso dos convocados será em solo brasileiro. O Brasil vai fazer um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. Com ingressos esgotados, vai ser a última apresentação da seleção no Brasil antes da Copa. Já nos EUA, no entanto, os comandados de Ancelotti ainda terão outro teste antes do mundial, no dia 6 de junho, contra o Egito. Depois, é Copa. A estreia está marcada para o dia 13, às 19h, contra o Marrocos.