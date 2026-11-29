Um homem, de 60 anos, foi atingido por uma bala perdida enquanto estava em um bar, na tarde deste domingo (29), em Santa Luzia, São Gonçalo. Ele foi ferido de raspão na cabeça.

Segundo as informações, o homem ouviu os tiros e, logo depois, percebeu que estava sangrando. Ao ver que havia sido atingido, o homem pediu ajuda e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Leia também:

Niterói recebe primeira Botafogo Store fora da cidade do Rio



Cartão azul pode ser novidade no Campeonato Carioca de 2027

O homem permanece em atendimento na unidade hospitalar e apresenta estado de saúde estável. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que deverá apurar as circunstâncias dos disparos.