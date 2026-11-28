A torcida do Botafogo em Niterói passa a contar com uma nova opção para comprar produtos oficiais do clube. A primeira unidade da Botafogo Store fora da cidade do Rio de Janeiro será inaugurada neste sábado (28), no Plaza Shopping, no Centro do município.

Com 200 metros quadrados, o espaço fica no segundo piso do shopping, em frente ao valet. A abertura ao público está marcada para as 10h e contará com ações especiais, incluindo distribuição de brindes e atividades voltadas aos torcedores.

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Entre as atrações anunciadas estão uma roleta de prêmios para sócios do programa Camisa 7, distribuição de pins da Libertadores para os primeiros 30 clientes e brindes para quem comparecer vestindo a camisa alvinegra. As ações estão sujeitas à disponibilidade dos estoques.

Na sexta-feira (27), a loja recebeu um evento exclusivo para sócios Camisa 7, que puderam conhecer o espaço antes da abertura ao público.

A chegada da unidade a Niterói faz parte do plano de expansão da rede de lojas oficiais do Botafogo. O novo espaço também amplia a presença comercial do clube fora da capital fluminense e aproxima a marca dos torcedores da região.

Serviço

Loja: Botafogo Store

Local: Plaza Shopping, piso G2, em frente ao valet

Endereço: Rua XV de Novembro, nº 8, Centro, Niterói

Inauguração: sábado (28), às 10h

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h