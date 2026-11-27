O assunto será apresentado nesta sexta-feira (27), durante o Arbitral do Carioca, às 15h, na sede da Ferj - Foto: Divulgação/IFAB

O assunto será apresentado nesta sexta-feira (27), durante o Arbitral do Carioca, às 15h, na sede da Ferj - Foto: Divulgação/IFAB

O Campeonato Carioca de 2027 pode ter uma novidade na arbitragem. A ideia da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) é introduzir o cartão azul para tirar temporariamente de campo os capitães que exagerarem nas reclamações contra o árbitro e atrasarem o reinício do jogo.

Na primeira infração, o jogador receberia o cartão azul e ficaria dois minutos fora de campo. Na segunda, quatro minutos. Uma terceira ocorrência resultaria em expulsão definitiva da partida.

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O assunto será apresentado nesta sexta-feira (27), durante o Arbitral do Carioca, às 15h, na sede da Ferj. O evento divulgará o regulamento da competição, sorteio da tabela e outros assuntos relacionados ao Carioca 2027.

A decisão final sobre a introdução do cartão azul, porém, ficará para uma reunião posterior do conselho técnico, quando os clubes poderão aprovar ou rejeitar a proposta.

Punição para simulação

A Ferj também pretende propor punições mais rigorosas para simulações. A ideia é aplicar cartão amarelo a jogadores que fingirem ter sofrido agressões, como nos casos em que levam a mão ao rosto após serem atingidos em outra parte do corpo.

O lance ainda seria exibido no telão do estádio, com um aviso sobre o motivo da punição. Em partidas sem telão, seria aplicado apenas o cartão amarelo. A regra só valeria em jogos com VAR e também depende da aprovação dos clubes.