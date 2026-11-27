Essa não é a primeira vez que o batalhão é alvo de ataques semelhantes - Foto: Reprodução

Essa não é a primeira vez que o batalhão é alvo de ataques semelhantes - Foto: Reprodução

Uma cabeça humana que estava em uma sacola de lixo preta, foi jogada dentro do 18º BPM (Jacarepaguá), na Freguesia, na Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (27). O membro encontrava-se em avançado estado de decomposição. Essa não é a primeira vez que o batalhão é alvo de ataques semelhantes.

A Polícia Militar informou que o local onde a cabeça foi encontrada precisou ser isolado para a realização da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

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Por conta do ocorrido, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, ordenou que as comunidades dos Teixeiras e Jordão, ambas em Jacarepaguá, fossem ocupadas pelas forças de segurança por tempo indeterminado. As duas regiões estão dominadas por criminosos indicados como responsáveis pelas ameaças dirigidas ao 18º BPM.

A ocorrência ainda não resultou em prisões. A vítima também não foi identificada, até o momento. O caso está sendo considerado pela corporação como possível tentativa de intimidação aos militares lotados na unidade, enquanto a unidade trabalha no combate ao crime organizado da região.

Apenas neste ano, o batalhão efetuou a apreensão de 66 fuzis, mais de 110 pistolas e 28 revólveres. As atividades de combate a criminalidade também resultaram na prisão de mais de 590 criminosos.

Ainda de acordo com a corporação, o batalhão continuará recebendo suporte operacional e logístico para continuar com os trabalhos.

Policiais militares 18º BPM que estão vivos recebem coroas de flores

Na segunda-feira da semana passada, um homem foi preso depois de colocar duas coroas de flores destinadas a policiais militares na porta do batalhão. Os militares que tiveram o nome registrado nos objetos, estão vivos e trabalham na unidade.

Nas coroas de flores haviam os dizeres: Combateste o bom combate, acabei a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que traduzindo fica: “Se queres a paz, prepara-te para a guerra”.

A PM informou que dois homens em uma motocicleta chegaram perto da lateral do muro da instituição de segurança pública, no início da tarde. O piloto ficou aguardando no veículo, enquanto o garupa desceu e colocou as duas coroas de flores perto de uma árvore. Um militar que flagrou a cena conseguiu prender o homem que depositou os objetos. Mas o piloto fugiu.

O acusado foi levado para a delegacia. De acordo com a PM, o caso mostram sinais de ameaça e acontece durante ações mais incisivas feitas pelo batalhão.