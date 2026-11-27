Cabeça humana decapitada é jogada dentro de batalhão no Rio
O membro encontrava-se em avançado estado de decomposição
Uma cabeça humana que estava em uma sacola de lixo preta, foi jogada dentro do 18º BPM (Jacarepaguá), na Freguesia, na Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (27). O membro encontrava-se em avançado estado de decomposição. Essa não é a primeira vez que o batalhão é alvo de ataques semelhantes.
A Polícia Militar informou que o local onde a cabeça foi encontrada precisou ser isolado para a realização da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
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Por conta do ocorrido, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, ordenou que as comunidades dos Teixeiras e Jordão, ambas em Jacarepaguá, fossem ocupadas pelas forças de segurança por tempo indeterminado. As duas regiões estão dominadas por criminosos indicados como responsáveis pelas ameaças dirigidas ao 18º BPM.
A ocorrência ainda não resultou em prisões. A vítima também não foi identificada, até o momento. O caso está sendo considerado pela corporação como possível tentativa de intimidação aos militares lotados na unidade, enquanto a unidade trabalha no combate ao crime organizado da região.
Apenas neste ano, o batalhão efetuou a apreensão de 66 fuzis, mais de 110 pistolas e 28 revólveres. As atividades de combate a criminalidade também resultaram na prisão de mais de 590 criminosos.
Ainda de acordo com a corporação, o batalhão continuará recebendo suporte operacional e logístico para continuar com os trabalhos.
Policiais militares 18º BPM que estão vivos recebem coroas de flores
Na segunda-feira da semana passada, um homem foi preso depois de colocar duas coroas de flores destinadas a policiais militares na porta do batalhão. Os militares que tiveram o nome registrado nos objetos, estão vivos e trabalham na unidade.
Nas coroas de flores haviam os dizeres: Combateste o bom combate, acabei a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que traduzindo fica: “Se queres a paz, prepara-te para a guerra”.
A PM informou que dois homens em uma motocicleta chegaram perto da lateral do muro da instituição de segurança pública, no início da tarde. O piloto ficou aguardando no veículo, enquanto o garupa desceu e colocou as duas coroas de flores perto de uma árvore. Um militar que flagrou a cena conseguiu prender o homem que depositou os objetos. Mas o piloto fugiu.
O acusado foi levado para a delegacia. De acordo com a PM, o caso mostram sinais de ameaça e acontece durante ações mais incisivas feitas pelo batalhão.