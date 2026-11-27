Apoiadores se reúnem no Caminho Niemeyer para receber Lula durante visita a Niterói
Presidente visita Niterói nesta sexta para agradecer mobilização dos estudantes da UFF após o 1º turno
Apoiadores se reuniram na Praça do Povo, no Caminho Niemeyer, na manhã desta sexta-feira (27), para aguardar a chegada de Lula a Niterói.
O Presidente visita Niterói especialmente para agradecer aos estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) pela mobilização que ajudou na virada das eleições que garantiu seu quarto mandato à frente da presidência.
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Integrante do Coletivo Semente da Democracia, Hadassa Régis, de 46 anos, destacou que a visita representa uma oportunidade de aproximação entre o presidente e a população.
"Como foi aqui que começaram as primeiras passeatas após o primeiro turno, acredito que essa visita seja uma sinalização de que ele está atento à voz do povo e que manterá esse diálogo durante todo o novo mandato, como esperamos", afirmou.
Agentes da Guarda Municipal de Niterói e da NITTRANS estiveram presentes em frente ao palco do evento para organizar o trânsito de carros e ônibus que chegam ao Terminal Rodoviário Presidente João Goulart.
E teve até pet entrando no clima da visita. Sérgio Almeida levou o simpático "Teu Nome" vestido em "AUpoio" a Lula. Segundo ele, o cachorro já é presença garantida em vários atos do presidente e também deve marcar presença na cerimônia de posse, em Brasília, no dia 5 de janeiro de 2027.
Aos 63 anos, Maria Eulália também foi ao encontro para manifestar seu apoio ao presidente e acabou aproveitando para tirar uma foto com o "Teu Nome".
Para ela, a presença de Lula em Niterói tem um significado especial. "Quero agradecer ao presidente Lula pela grande virada que tivemos e por demonstrar amor ao Brasil. Espero que continuemos juntos nessa jornada em 2027. Ele é muito importante para mim, e sua presença aqui em Niterói também é muito importante para a nossa cidade", declarou.
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca