Presidente faz cerimônia em Niterói para agradecer mobilização estudantil nas eleições - Foto: Layla Mussi

Presidente faz cerimônia em Niterói para agradecer mobilização estudantil nas eleições - Foto: Layla Mussi

Apoiadores se reuniram na Praça do Povo, no Caminho Niemeyer, na manhã desta sexta-feira (27), para aguardar a chegada de Lula a Niterói.

Pública chegando ao evento no Caminho Niemeyer | Foto: Layla Mussi

O Presidente visita Niterói especialmente para agradecer aos estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) pela mobilização que ajudou na virada das eleições que garantiu seu quarto mandato à frente da presidência.

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Integrante do Coletivo Semente da Democracia, Hadassa Régis, de 46 anos, destacou que a visita representa uma oportunidade de aproximação entre o presidente e a população.

Hadassa Régis, de 46 anos | Foto: Layla Mussi

"Como foi aqui que começaram as primeiras passeatas após o primeiro turno, acredito que essa visita seja uma sinalização de que ele está atento à voz do povo e que manterá esse diálogo durante todo o novo mandato, como esperamos", afirmou.

Agentes da Guarda Municipal de Niterói e da NITTRANS estiveram presentes em frente ao palco do evento para organizar o trânsito de carros e ônibus que chegam ao Terminal Rodoviário Presidente João Goulart.

E teve até pet entrando no clima da visita. Sérgio Almeida levou o simpático "Teu Nome" vestido em "AUpoio" a Lula. Segundo ele, o cachorro já é presença garantida em vários atos do presidente e também deve marcar presença na cerimônia de posse, em Brasília, no dia 5 de janeiro de 2027.

Simpático "Teu Nome" fez sucesso entre apoiadores do presidente | Foto: Layla Mussi

Aos 63 anos, Maria Eulália também foi ao encontro para manifestar seu apoio ao presidente e acabou aproveitando para tirar uma foto com o "Teu Nome".

Presidente faz cerimônia em Niterói para agradecer mobilização estudantil nas eleições | Foto: Layla Mussi

Para ela, a presença de Lula em Niterói tem um significado especial. "Quero agradecer ao presidente Lula pela grande virada que tivemos e por demonstrar amor ao Brasil. Espero que continuemos juntos nessa jornada em 2027. Ele é muito importante para mim, e sua presença aqui em Niterói também é muito importante para a nossa cidade", declarou.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca