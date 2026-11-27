Um homem de 26 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade da Galinha, em Niterói, na noite dessa quinta-feira (26). Policiais do 12º BPM (Niterói) faziam patrulhamento na Rua Frei Orlando por volta das 20h30 e encontraram dois homens em atividade suspeita. Durante a abordagem, eles localizaram uma quantidade de drogas com os envolvidos.

Na ação, foram apreendidas 13 unidades de cocaína, 11 de uma substância identificada no registro policial como pack, cinco de crack e quatro de haxixe. Também foram recolhidos uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 29 em espécie.

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Uma motocicleta Yamaha YBR 150 Factor ED, ano 2022/2023, também foi encaminhada à delegacia. Após a análise da ocorrência, o veículo foi devolvido à proprietária.

Os dois homens foram levados para a 79ª DP (Jurujuba), onde o caso foi registrado e o material apreendido. O homem de 26 anos permaneceu preso, enquanto o outro envolvido, de 60 anos, foi ouvido e liberado.

O caso foi registrado como tráfico de drogas.