Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e possuir artefato explosivo - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e possuir artefato explosivo - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) realizaram uma operação em uma “feira livre” do tráfico e prenderam três criminosos, nesta quinta-feira (26), na comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Na ação, foram apreendidas duas granadas, uma pistola, grande quantidade de drogas e um veículo roubado.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, agentes identificaram que traficantes realizavam uma “feira livre” de drogas na região, com uso de placas publicitárias informando os tipos e valores dos entorpecentes comercializados. Diante dos fatos, os policiais procederam ao endereço de forma imediata e, durante a realização de um cerco tático, foram atacados a tiros por criminosos.

Leia também:

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 82 milhões

Expectativa de vida no Brasil sobe para 76,9 anos, diz IBGE





Houve confronto e, após a estabilização do local, as equipes identificaram três traficantes envolvidos com a comercialização das drogas. Um dos homens estava em posse de duas granadas.

Ainda conforme apurado, os presos desempenhavam diferentes funções na estrutura da facção criminosa atuante na localidade. Segundo os agentes, um dos presos era “soldado” do tráfico e estava envolvido em diversas disputas territoriais armadas na região. O segundo criminoso desempenhava a função de “olheiro” do tráfico, sendo responsável por monitorar a movimentação das forças de segurança em comunidades, enquanto o último preso realizava a função de “vapor”, encarregado de distribuir e comercializar as drogas da facção criminosa.

Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e possuir artefato explosivo. Durante a ação, foram apreendidas grandes quantidades de drogas, um rádio comunicador, uma pistola e duas granadas, além de um veículo roubado.