A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para os casos de violência de gênero e facilitar o reconhecimento de indivíduos procurados pela Justiça por crimes como feminicídio, tentativa de feminicídio, estupro, violência sexual e outras formas de violência contra mulheres - Foto: Divulgação

A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para os casos de violência de gênero e facilitar o reconhecimento de indivíduos procurados pela Justiça por crimes como feminicídio, tentativa de feminicídio, estupro, violência sexual e outras formas de violência contra mulheres - Foto: Divulgação

Como parte das ações dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, o Programa Disque Denúncia Mulher (DD Mulher), em parceria com o Programa Procurados, lançou um selo de identificação que passará a integrar os cartazes de procurados por crimes praticados contra mulheres.

A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para os casos de violência de gênero e facilitar o reconhecimento de indivíduos procurados pela Justiça por crimes como feminicídio, tentativa de feminicídio, estupro, violência sexual e outras formas de violência contra mulheres.

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A partir da implementação da medida, os cartazes de procurados relacionados a esses crimes passam a contar com o novo selo, permitindo que o público identifique, de maneira rápida e visual, quando o indivíduo é procurado por uma ocorrência dessa natureza.

Mais do que um recurso de identificação, a ação busca ampliar a visibilidade desses casos e reforçar a importância da participação da sociedade no enfrentamento à violência contra as mulheres. A divulgação dos cartazes também representa uma oportunidade de mobilizar a população e incentivar a colaboração com as autoridades na localização de foragidos.

A parceria entre o DD Mulher e o Programa Procurados reforça a importância da atuação integrada e do compartilhamento de esforços para combater a violência de gênero. A iniciativa também dialoga com a proposta dos 21 Dias de Ativismo: fortalecer a conscientização, ampliar a rede de proteção e estimular o envolvimento de toda a sociedade nessa causa.

A população pode contribuir com informações sobre o paradeiro de foragidos ou situações de violência contra a mulher por meio do Disque Denúncia Mulher, pelo telefone (21) 2253-1177. As informações são recebidas de forma anônima, com garantia de sigilo.