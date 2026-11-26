Marllon Galdino dos Santos (à esquerda) tinha 19 e seu ex-enteado Marcelo Davi da Costa (à direita) teve prisão preventiva decretada, sob acusação de participação no crime - Foto: Divulgação

Marllon Galdino dos Santos (à esquerda) tinha 19 e seu ex-enteado Marcelo Davi da Costa (à direita) teve prisão preventiva decretada, sob acusação de participação no crime - Foto: Divulgação

A Justiça do Rio de Janeiro converteu em prisão preventiva a prisão de Marcelo David da Costa, de 50 anos, suspeito de envolvimento na morte do ex-enteado Marllon Galdino dos Santos, de 19. A decisão, proferida nesta quarta-feira (25), negou os pedidos de relaxamento da prisão e de liberdade provisória apresentados pela defesa.

Marcelo está custodiado no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Ele havia sido preso em flagrante na noite de segunda-feira (23), inicialmente pelo crime de fraude processual.

Segundo as investigações, o suspeito teria tentado limpar o próprio veículo, que apresentava manchas de sangue, enquanto familiares e amigos de Marllon acompanhavam o sepultamento do jovem, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

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Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) acompanhavam o enterro e conversaram com pessoas próximas à vítima. Durante a cerimônia, os agentes perceberam uma movimentação suspeita de Marcelo, que tentava limpar o automóvel.

Após os depoimentos, familiares e testemunhas seguiram para a delegacia. O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia, que identificou vestígios de sangue.

Imagens mostram compra de gasolina

A investigação também reuniu imagens de câmeras de segurança que mostram Marcelo comprando gasolina e colocando o combustível em um galão plástico depois da morte do jovem. O vídeo, com quase três minutos de duração, registra o homem chegando ao estabelecimento de bermuda, chinelos e sem camisa.

O delegado Pedro Henrique autuou Marcelo em flagrante por fraude processual e solicitou à Justiça. inicialmente, a prisão temporária dele, diante da suspeita de participação no homicídio.

Carro passou pelo local de trabalho da vítima

Outra linha de investigação aponta que o veículo de Marcelo passou pelas proximidades do local de trabalho de Marllon, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que o jovem deixou o serviço.

Em seguida, o automóvel teria seguido em direção a São Gonçalo. Para os investigadores, o trajeto pode ajudar a esclarecer o momento em que o rapaz teria sido abordado.

O corpo de Marllon foi encontrado às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim, em São Gonçalo, dentro de um carro e parcialmente carbonizado.

Marcelo é investigado por suspeita de envolvimento no homicídio. A apuração da Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.