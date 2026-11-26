Justiça converte em preventiva prisão de ex-padrasto suspeito de matar jovem em São Gonçalo
Marcelo David da Costa, de 50 anos, é investigado pela morte de Marllon Galdino dos Santos, de 19. Imagens mostram suspeito comprando gasolina após o crime e tentando limpar carro com vestígios de sangue
A Justiça do Rio de Janeiro converteu em prisão preventiva a prisão de Marcelo David da Costa, de 50 anos, suspeito de envolvimento na morte do ex-enteado Marllon Galdino dos Santos, de 19. A decisão, proferida nesta quarta-feira (25), negou os pedidos de relaxamento da prisão e de liberdade provisória apresentados pela defesa.
Marcelo está custodiado no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Ele havia sido preso em flagrante na noite de segunda-feira (23), inicialmente pelo crime de fraude processual.
Segundo as investigações, o suspeito teria tentado limpar o próprio veículo, que apresentava manchas de sangue, enquanto familiares e amigos de Marllon acompanhavam o sepultamento do jovem, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.
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Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) acompanhavam o enterro e conversaram com pessoas próximas à vítima. Durante a cerimônia, os agentes perceberam uma movimentação suspeita de Marcelo, que tentava limpar o automóvel.
Após os depoimentos, familiares e testemunhas seguiram para a delegacia. O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia, que identificou vestígios de sangue.
Imagens mostram compra de gasolina
A investigação também reuniu imagens de câmeras de segurança que mostram Marcelo comprando gasolina e colocando o combustível em um galão plástico depois da morte do jovem. O vídeo, com quase três minutos de duração, registra o homem chegando ao estabelecimento de bermuda, chinelos e sem camisa.
O delegado Pedro Henrique autuou Marcelo em flagrante por fraude processual e solicitou à Justiça. inicialmente, a prisão temporária dele, diante da suspeita de participação no homicídio.
Carro passou pelo local de trabalho da vítima
Outra linha de investigação aponta que o veículo de Marcelo passou pelas proximidades do local de trabalho de Marllon, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que o jovem deixou o serviço.
Em seguida, o automóvel teria seguido em direção a São Gonçalo. Para os investigadores, o trajeto pode ajudar a esclarecer o momento em que o rapaz teria sido abordado.
O corpo de Marllon foi encontrado às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim, em São Gonçalo, dentro de um carro e parcialmente carbonizado.
Marcelo é investigado por suspeita de envolvimento no homicídio. A apuração da Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.