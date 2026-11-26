A PMERJ não informou para quais batalhões as novas viaturas serão distribuídas nem estabeleceu um prazo de entrega das viaturas - Foto: Divulgação

A PMERJ não informou para quais batalhões as novas viaturas serão distribuídas nem estabeleceu um prazo de entrega das viaturas - Foto: Divulgação

A Polícia Militar do Rio vai fazer a aquisição de 285 viaturas semiblindadas e caracterizadas para reforçar a frota. O investimento vai ser de aproximadamente R$75,2 milhões. Serão 267 Hyundai Creta e 18 Chevrolet TrailBlazer.

O total gasto nos 267 Cretas foi de R$68,3 milhões, enquanto as 18 Trailblazer custaram aproximadamente R$6,9 milhões. Os despachos foram assinados na terça-feira (24).

O preço da Trailblazer aumentou 5,4% em comparação a compra anterior. As novas aquisições estão com os preços firmados em 2025.

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A PMERJ não informou para quais batalhões as novas viaturas serão distribuídas, nem estabeleceu um prazo de entrega dos carros.

A PM explicou, em nota, que a chegada das novas viaturas será um acréscimo à quantidade de veículos da corporação, mas não significa que os automóveis mais antigos serão descartados.

Segundo balanço divulgado pelo governo estadual, 841 viaturas semiblindadas foram adquiridas para a Polícia Militar em 2025.