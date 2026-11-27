Um policial militar foi morto a tiros na noite de quinta-feira (26), no bairro Areal, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O agente estava de folga quando foi atacado na Rua Francisco Cardoso de Almeida.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima era um integrante da corporação.

O policial foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu antes da chegada das equipes.

A área foi isolada e preservada para a realização da perícia. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Até o momento, não há informações sobre a identidade do responsável pelo assassinato nem sobre a motivação do crime.

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