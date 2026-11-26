A Receita Federal realizou hoje (26) uma operação de fiscalização no centro de distribuição dos Correios que resultou na retenção de 25 encomendas com substâncias entorpecentes. A ação contou com o apoio do cão de faro Abby, especializado na detecção de drogas.

Durante a operação, foram identificadas oito encomendas contendo ecstasy, totalizando 5,85 kg, o equivalente a cerca de 11.700 comprimidos; três encomendas contendo MDMA, com peso total de 180 gramas; duas encomendas contendo maconha, totalizando 12,59 kg; e 12 encomendas contendo lança-perfume, com peso total de 62 kg.

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As drogas estavam ocultas em copos térmicos, caixas de boia infantil, frascos de vidro e espuma expansiva. As duas encomendas com maconha foram postadas no Rio de Janeiro (RJ) e tinham como destino os municípios de Aracaju (SE) e Nossa Senhora do Socorro (SE). As demais remessas identificadas tinham origem no Rio de Janeiro e eram destinadas aos estados de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

As substâncias entorpecentes foram encaminhadas às autoridades competentes para adoção dos procedimentos de investigação criminal. A Receita Federal atua de forma permanente no combate aos ilícitos aduaneiros e ao tráfico de drogas, contribuindo para a proteção da sociedade.