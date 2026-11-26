No fim de outubro, a 14ª DP havia intimado o investigado para entregar o passaporte - Foto: Reprodução

No fim de outubro, a 14ª DP havia intimado o investigado para entregar o passaporte - Foto: Reprodução

Agentes da 14ª DP (Leblon) e da Polícia Civil do Espírito Santo prenderam, nesta quinta-feira (26), um jogador de futebol pelos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Ele foi localizado e detido durante um treinamento em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

As investigações, coordenadas pela polícia capixaba, apuraram o envolvimento do atleta na prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo.

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Além dos possíveis vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Espírito Santo, os agentes também investigam a relação do jogador com traficantes da mesma organização na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

No fim de outubro, a 14ªDP havia intimado o investigado para entregar o passaporte e tomar ciência de medidas cautelares determinadas pela Justiça capixaba. Na ocasião, um advogado dele esteve na delegacia para deixar o documento.

Com o avanço das investigações e a determinação judicial, as equipes foram até o centro de treinamento onde o jogador trabalhava e o capturaram nesta quinta-feira. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.