A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), por meio do Grupamento de Portaria Unificada (GPU), prendeu uma mulher, de 32 anos, que tentava entrar com haxixe no Presídio Jonas Lopes de Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A droga estava escondida no cós da calça de seu filho, de apenas 5 meses.

A ação ocorreu nesta quarta-feira (25) e faz parte da Operação Illicitus, que visa ao combate ao crime organizado no sistema prisional, e o ingresso e circulação de materiais proibidos.

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Antes da visitação social, como parte do procedimento de revista, os policiais penais solicitaram que a fralda da criança fosse trocada. Na ocasião, foi identificado um volume suspeito no cós da calça do bebê. Ao ser questionada, a mulher confessou que transportava dois invólucros contendo substância entorpecente na vestimenta.

Ela foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu), onde foi autuada em flagrante por crime de tráfico de droga. Posteriormente, ficará à disposição da Justiça em unidade prisional da Seppen. Como a mulher estava acompanhada por seus dois filhos menores de idade, foi realizado contato com a avó materna das crianças para assumir os cuidados necessários. O Conselho Tutelar também foi comunicado.

A Operação Illicitus teve início em agosto deste ano, quando as ações de repressão a ilegalidades foram intensificadas no sistema prisional fluminense. Desde então, a Polícia Penal já apreendeu mais de 2.200 celulares e 46 quilos de drogas. Com a prisão desta quarta, sobe para 29 o número de visitantes presos neste período, além de dois policiais penais flagrados tentando entrar ou facilitando a entrada de itens proibidos.