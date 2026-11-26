Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam, nesta quinta-feira (26), mais dois envolvidos na sequência de agressões contra um professor no Centro do Rio. A partir da análise de imagens de câmeras de segurança e de depoimentos, os agentes reconstruíram a dinâmica dos ataques ocorridos na manhã de 15 de novembro, nas imediações da Praça da Cruz Vermelha, e identificaram a participação da dupla em diferentes crimes praticados pelo grupo.

As investigações revelaram que a violência começou antes do episódio com o professor. Um homem que caminhava pela região com uma mochila foi cercado por integrantes do grupo, derrubado e agredido com chutes e pisões na cabeça. Enquanto a vítima permanecia caída, os criminosos subtraíram seus pertences. Um dos novos presos participou dessa ação, dando suporte aos demais agressores durante o espancamento e o roubo.

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Minutos depois, outro integrante do grupo agrediu uma mulher que passava pela rua. O professor e seu companheiro, que passeavam com os cães, presenciaram a violência e tentaram intervir. Nesse momento, a segunda presa chegou ao local e passou a ofender o casal com insultos homofóbicos e a ameaçá-lo em nome do chamado “bonde da Cruz Vermelha”. A apuração aponta que ela incentivou as agressões que vieram em seguida.

Na sequência, o professor foi cercado por vários homens e brutalmente espancado com socos, chutes e golpes de cadeiras. Mesmo depois de perder a consciência, continuou sendo atingido. A violência não se limitou a ele: durante a mesma série de ataques, outra mulher foi apontada pela presa aos integrantes do grupo, em razão de uma desavença anterior entre as duas. As imagens registraram o momento em que ela foi atingida com um soco, derrubada e agredida por outros integrantes, com golpes na cabeça, enquanto a criminosa permanecia ao lado dos agressores.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu em flagrante um dos envolvidos no dia dos fatos, por tentativa de homicídio qualificado. Ele é companheiro da mulher presa nesta quinta-feira. Com o aprofundamento das diligências, os policiais da 5ª DP identificaram outros participantes da sequência criminosa e reuniram elementos que fundamentaram os pedidos de prisão.

Diante dos fatos, o homem preso vai responder por tentativa de latrocínio, e a mulher, por tentativa de homicídio qualificado e injúria racial por homofobia. Ela havia sido conduzida à 5ª DP, nesta quarta-feira, e foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, após ser encontrada na Praça da Cruz Vermelha com 37 porções de crack prontas para a venda.

As investigações continuam para identificar os demais envolvidos e localizar outras vítimas que ainda não foram reconhecidas. A 5ª DP busca esclarecer toda a sequência de violência e responsabilizar cada um dos participantes.