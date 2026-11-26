O Fogo Cruzado é um Instituto que utiliza tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada - Foto: Divulgação

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Uma operação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (25), deixou um homem morto e outras quatro pessoas feridas. Um menino de 6 anos e uma mulher grávida estão entre os feridos.

A operação desta quarta-feira ocorre na mesma semana em que se iniciaria o júri popular dos dois policiais militares acusados pela morte de Kathlen Romeu, aos 24 anos, em 8 de junho de 2021. Há pouco mais de cinco anos, Kathlen foi executada enquanto visitava a avó, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. Ela estava grávida de três meses quando foi atingida com um tiro de fuzil no tórax durante uma operação da PM na região. O júri foi adiado para 8 de março de 2027.

Vitória Vivian de Almeida Fernandes, de 22 anos, que está grávida, foi baleada no mesmo local onde, há pouco mais de cinco anos Kathlen Romeu foi executada. Além de Vitória, Caio Miguel Duarte Pacheco, de 6 anos, foi atingido por um tiro no abdômen durante a operação no Complexo do Lins nesta quarta-feira.

Pouco mais de cinco anos após a morte de Kathlen, um levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra que a região metropolitana do Rio de Janeiro já teve outras 5.387 pessoas baleadas em 5.606 tiroteios ocorridos durante ações e operações policiais. Entre as vítimas, 2.348 morreram e outras 3.039 ficaram feridas. O total equivale a uma média de 81 baleados em ações policiais por mês.

Embora as mulheres sejam minoria entre as vítimas de ações policiais, representando 3,5% dos atingidos, com 189 vítimas, nos últimos cinco anos houve em média duas mulheres baleadas em ações policiais a cada mês. Desde a morte de Kathlen, outras cinco vítimas estavam grávidas quando foram atingidas durante ações policiais.

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Violência no Complexo do Lins

A região do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, onde Kathlen Romeu foi morta, já acumula 49 tiroteios envolvendo ações e operações policiais desde junho de 2021. Ao menos 29 pessoas foram baleadas na região após a morte de Kathlen, das quais sete morreram e 22 ficaram feridas.

Para Terine Coelho, gerente de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado, o prazo para acontecer um julgamento como o do caso da Kathlen precisa ser repensado, “cinco anos é um intervalo muito longo para uma família esperar pela resposta do Estado sobre a morte de uma pessoa. O julgamento de Kathlen Romeu é importante porque coloca em discussão a responsabilidade dos agentes públicos pelo uso da força e reafirma que a atuação policial não pode estar acima da lei. Mais do que a responsabilização individual, é fundamental que casos como esse impulsionem mudanças nos protocolos e no planejamento das operações policiais, com critérios que priorizem a preservação da vida e considerem os riscos impostos à população. Sem rever essas práticas, o Estado continuará reproduzindo mortes como a de Kathlen”.

Terine Coelho, gerente de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado | Foto: Divulgação

SOBRE O FOGO CRUZADO

O Fogo Cruzado é um Instituto que utiliza tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada, fortalecendo a democracia através da transformação social e da preservação da vida.

Com uma metodologia própria e inovadora, o laboratório de dados da instituição produz mais de 50 indicadores inéditos sobre violência nas regiões metropolitanas do Rio, do Recife, de Salvador e de Belém.

Por meio de um aplicativo de celular, o Fogo Cruzado obtém e disponibiliza informações sobre tiroteios, verificados em tempo real, sendo o único banco de dados aberto sobre violência armada da América Latina, que pode ser acessado gratuitamente pela API do Instituto ou dos relatórios produzidos mensalmente.

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