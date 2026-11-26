Mais uma vez, o trânsito em uma das principais vias entre São Gonçalo e Niterói foi interrompido. A pista da RJ-104, no sentido Alcântara, está totalmente interditada devido à queda de uma carga de aduelas de concreto na via, na manhã desta quinta-feira (26). O acidente aconteceu perto da entrada do bairro Caramujo.

Ainda não há informações sobre feridos ou sobre a previsão para a remoção da carga. O trecho conhecido como Subida da Caixa d'Água foi interditado depois que as aduelas ficaram espalhadas pela pista.

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A NitTrans informou que há equipes no local orientando os motoristas. Os veículos estão sendo desviados para a Rua São José. Os condutores precisam redobrar a atenção ao trafegar pelo local.

