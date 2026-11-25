Quer adotar um cão ou gato? Maricá terá campanha neste sábado (28) - Foto: Reprodução/Prefeitura de Maricá

Quer adotar um cão ou gato? Maricá terá campanha neste sábado (28) - Foto: Reprodução/Prefeitura de Maricá

Quem deseja ganhar um novo companheiro de quatro patas terá uma oportunidade neste sábado (28), em Maricá. A cidade recebe mais uma campanha de adoção de cães e gatos, com cerca de 30 animais disponíveis para encontrar uma nova família. A ação será realizada das 9h às 12h, no Shopping Boulevard, no Centro.

Organizada pela Secretaria de Bem-Estar Animal, a iniciativa busca incentivar a adoção responsável e dar uma nova oportunidade aos animais. Os interessados poderão conhecer os cães e gatos disponíveis e escolher um companheiro para levar para casa.

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Os animais estarão vermifugados e vacinados de acordo com a idade. Os adultos recebem as três vacinas, enquanto os mais jovens geralmente contam com a primeira dose. Além disso, os cães e gatos adotados receberão o RG Animal e um microchip de identificação.

Para adotar, é necessário ter pelo menos 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. A organização também reforça a importância de avaliar as condições da casa e a disponibilidade de tempo e recursos para cuidar do novo integrante da família.

Serviço

Campanha de adoção de cães e gatos em Maricá

Data: sábado (28)

Horário: das 9h às 12h

Local: Shopping Boulevard, no Centro de Maricá

Animais disponíveis: cerca de 30 cães e gatos

Documentos necessários:

Original e cópia do RG e CPF;

Comprovante de residência.

Idade mínima para adoção: 18 anos.