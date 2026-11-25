Quer adotar um cão ou gato? Maricá terá campanha neste sábado (28)
Ação acontece no Shopping Boulevard, no Centro, das 9h às 12h, com cerca de 30 animais disponíveis
Quem deseja ganhar um novo companheiro de quatro patas terá uma oportunidade neste sábado (28), em Maricá. A cidade recebe mais uma campanha de adoção de cães e gatos, com cerca de 30 animais disponíveis para encontrar uma nova família. A ação será realizada das 9h às 12h, no Shopping Boulevard, no Centro.
Organizada pela Secretaria de Bem-Estar Animal, a iniciativa busca incentivar a adoção responsável e dar uma nova oportunidade aos animais. Os interessados poderão conhecer os cães e gatos disponíveis e escolher um companheiro para levar para casa.
Leia também:
Maricá oferece castração gratuita de cães e gatos no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu
Vídeo mostra viatura da PM atingindo calçada e atropelando três mulheres e uma criança em Nilópolis (vídeo)
Os animais estarão vermifugados e vacinados de acordo com a idade. Os adultos recebem as três vacinas, enquanto os mais jovens geralmente contam com a primeira dose. Além disso, os cães e gatos adotados receberão o RG Animal e um microchip de identificação.
Para adotar, é necessário ter pelo menos 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. A organização também reforça a importância de avaliar as condições da casa e a disponibilidade de tempo e recursos para cuidar do novo integrante da família.
Serviço
Campanha de adoção de cães e gatos em Maricá
Data: sábado (28)
Horário: das 9h às 12h
Local: Shopping Boulevard, no Centro de Maricá
Animais disponíveis: cerca de 30 cães e gatos
Documentos necessários:
Original e cópia do RG e CPF;
Comprovante de residência.
Idade mínima para adoção: 18 anos.