Em parceria com o Sesc RJ, o espaço de lazer vai promover oficinas esportivas gratuitas e um evento especial para entrar no clima do Natal - Foto: Divulgação

Em parceria com o Sesc RJ, o espaço de lazer vai promover oficinas esportivas gratuitas e um evento especial para entrar no clima do Natal - Foto: Divulgação

O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, terá uma programação diferenciada neste fim de semana. Em parceria com o Sesc RJ, o espaço de lazer vai promover oficinas esportivas gratuitas e um evento especial para entrar no clima do Natal.

Durante as manhãs, os gonçalenses poderão participar de atividades físicas, guiadas por instrutores. No sábado (28), serão oferecidas oficinas de alongamento e de iniciação esportiva, das 9h às 11h. Já no domingo (29), haverá uma oficina de corrida, a partir das 8h, voltada a pessoas com mais de 16 anos.

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Ainda no domingo, o Parque vai realizar um evento especial para celebrar a magia do Natal com a população, a partir das 17h. Em uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Sesc e o Sindcomércio, a programação terá o cortejo natalino oferecido pelo Sesc RJ, a Caravana de Arte e Lazer de São Gonçalo, com recreação infantil, músicas com a Orquestra Municipal, a chegada do Papai Noel e o acendimento oficial da árvore de Natal, que vai ocorrer às 19h.

O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h. O local é o maior espaço de lazer do Leste Fluminense, e conta com pista de corrida, Skatepark, quadras esportivas, cascata de água, áreas de convivência, parquinho e academia ao ar livre.