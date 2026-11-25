O suspeito, de 36 anos, identificado como Jean Pierre da Silva Santos, conhecido pelos apelidos de Justo ou 'De Raça', é apontado como integrante da facção criminosa 'Comando Vermelho (CV)' - Foto:

O suspeito, de 36 anos, identificado como Jean Pierre da Silva Santos, conhecido pelos apelidos de Justo ou 'De Raça', é apontado como integrante da facção criminosa 'Comando Vermelho (CV)' - Foto:

Um homem apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas na localidade conhecida como Sabiá, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Estado do Rio, foi preso na tarde desta terça-feira (24). A operação foi realizada por policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio), vinculado ao 8º Comando de Policiamento de Área (CPA), em colaboração com agentes da 132ª DP (Arraial do Cabo), a partir de informações fornecidas pelo Disque Denúncia/RJ.

O suspeito, de 36 anos, identificado como Jean Pierre da Silva Santos, conhecido pelos apelidos de Justo ou De Raça, é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, ele é considerado de alta periculosidade. Duas mulheres, de 32 e 23 anos, também foram detidas durante a ação.

A operação contou com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Os policiais chegaram, por volta das 7h, a uma residência na Rua Pedra Branca, no bairro Caiçara, onde encontraram os três suspeitos.

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De acordo com o relato policial, Jean Pierre tentou fugir pela janela dos fundos do imóvel, mas retornou ao perceber a presença de um dos agentes. Na sequência, mesmo após diversas ordens para sair do quarto com as mãos levantadas, ele se recusou a obedecer.

Quando os policiais entraram no cômodo, o homem teria empurrado um policial civil e tentado escapar pela porta. Foi necessário utilizar técnicas de contenção para imobilizá-lo.

Pistola com kit rajada e drogas apreendidas

Durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram, sobre uma cama, uma pochete contendo uma pistola Glock calibre 9 milímetros, com numeração adulterada e equipada com dispositivo conhecido como “kit rajada”.

Também foram apreendidos:

- 114 munições calibre 9mm;

- Quatro munições deflagradas calibre .38;

- Uma munição calibre .32;

- Cinco carregadores de munição;

- 83 pinos de cocaína, totalizando 182 gramas;

- 26 pedras de crack, com peso de 13 gramas;

- R$ 116 em dinheiro;

- Dois coldres;

- Quatro cadernos com anotações;

- Uma balança digital;

- Cinco aparelhos celulares;

- Uma mochila, uma gandola, uma touca e diversas joias.

Mandado de prisão e histórico criminal

Os três detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 132ª Delegacia de Polícia. Na unidade, foi confirmado um mandado de prisão contra Jean Pierre, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

Segundo as informações policiais, o suspeito cumpria pena em regime aberto, na modalidade de prisão albergue domiciliar, mas teve determinada a regressão cautelar em razão do descumprimento das condições impostas pela Justiça.

Ele possui condenação por roubo qualificado, com pena remanescente de seis anos, dois meses e 20 dias. O regime prisional indicado no mandado é o semiaberto.

Ainda de acordo com os registros policiais, Jean Pierre possui histórico criminal entre 2009 e 2024, com passagens relacionadas a tráfico de drogas e roubo. Ele também é investigado por suspeita de envolvimento em outros crimes graves, entre eles tortura, homicídio de uma jovem, estupro e ameaças a um médico que realizou exames relacionados à vítima.

As duas mulheres detidas foram autuadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, conforme a ocorrência policial. Após os procedimentos na delegacia, os três foram encaminhados ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Disque Denúncia

O Disque Denúncia reforça a importância da colaboração da população no fornecimento de informações que possam auxiliar as forças de segurança na localização de criminosos e foragidos da Justiça. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (21) 2253-1177, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. O anonimato é garantido. Também é possível enviar informações pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, pelo WhatsApp (21) 2253-1177 ou pelo telefone 0300-253-1177.