Um homem foi encontrado morto com marcas de facadas na manhã desta quarta-feira (25), na Praça Dr Luiz Palmier, conhecida como Praça da Marisa, no Centro de São Gonçalo. A Polícia Militar foi acionada e equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram a perícia no local.

As primeiras informações apontam que a vítima, que seria uma pessoa em situação de rua, se envolveu em uma discussão com outro homem, também apontado como morador de rua. O desentendimento teria começado por causa de uma mulher e evoluído para uma briga. Durante a confusão, um dos envolvidos teria usado uma faca para atingir o outro.

Leia também:

Projeção de O Quebra-Nozes volta a iluminar a fachada do Theatro Municipal do Rio neste Natal



Megaoperação contra crimes patrimoniais prende 76 pessoas em todo o estado

Policiais do 1º BPM (São Gonçalo) estiveram na praça. O caso será investigado pela DHNSG.

Em apuração.