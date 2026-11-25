Homem é morto a facadas em praça no Centro de São Gonçalo
Vítima teria sido esfaqueada durante uma briga com outro homem
Um homem foi encontrado morto com marcas de facadas na manhã desta quarta-feira (25), na Praça Dr Luiz Palmier, conhecida como Praça da Marisa, no Centro de São Gonçalo. A Polícia Militar foi acionada e equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram a perícia no local.
As primeiras informações apontam que a vítima, que seria uma pessoa em situação de rua, se envolveu em uma discussão com outro homem, também apontado como morador de rua. O desentendimento teria começado por causa de uma mulher e evoluído para uma briga. Durante a confusão, um dos envolvidos teria usado uma faca para atingir o outro.
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Policiais do 1º BPM (São Gonçalo) estiveram na praça. O caso será investigado pela DHNSG.
Em apuração.