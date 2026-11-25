A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) deflagrou, nesta quarta-feira (25), mais uma fase da Operação Espoliador, uma das principais iniciativas da instituição no enfrentamento aos crimes patrimoniais e às estruturas criminosas que lucram com essas atividades. A ação ocorre em todo o estado e mobiliza agentes das delegacias vinculadas aos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI), Especializada (DGPE) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP). Paralelamente às diligências para cumprimento das ordens judiciais, são realizadas ações de fiscalização e repressão à receptação, à comercialização de produtos ilícitos e a crimes relacionados a veículos e aparelhos celulares. Até o momento, 76 criminosos foram presos.

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Os mandados de prisão expedidos pela Justiça são decorrentes de inquéritos policiais. As investigações apontam que boa parte dos roubos praticados é fomentada por narcotraficantes que não somente realizam a venda de drogas em comunidades, mas também exploram o território das mais diferentes formas.

O objetivo da ofensiva desta quarta-feira é atingir toda a cadeia econômica que movimenta esses crimes, desde os líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes envolvidos na circulação de bens de origem ilícita. As equipes seguem nas ruas para cumprir os mandados judiciais e realizar novas diligências. A operação está em andamento.