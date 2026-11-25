Projeção de O Quebra-Nozes volta a iluminar a fachada do Theatro Municipal do Rio neste Natal - Foto: Divulgação

Projeção de O Quebra-Nozes volta a iluminar a fachada do Theatro Municipal do Rio neste Natal - Foto: Divulgação

O clima natalino volta a tomar conta do Centro do Rio com o retorno da projeção mapeada de O Quebra-Nozes na fachada histórica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Após conquistar o público em sua primeira edição, a experiência visual a céu aberto será realizada gratuitamente entre os dias 9 e 27 de dezembro, transformando a arquitetura centenária do Theatro em uma grande tela iluminada. Na noite de abertura, em 9 de dezembro, a programação contará ainda com uma apresentação especial do coral infantil Notas e Vozes.

Criadas pela Deeplab, empresa especializada em experiências imersivas, com patrocínio da Petrobras, as sessões de video mapping acontecem diariamente, de segunda a domingo, das 18h45 às 21h45. As exibições ao ar livre serão realizadas paralelamente à temporada do balé no palco principal, que também conta com patrocínio da Petrobras.

Durante toda a temporada, o público poderá visitar gratuitamente a Vila de Natal, instalada no boulevard do Theatro. O espaço contará com instalações cenográficas de luz, personagens temáticos que irão interagir com os visitantes e venda de produtos relacionados a O Quebra-Nozes. No interior da casa, a atmosfera natalina também estará presente: além da magia do balé no palco, o saguão receberá uma árvore de Natal de 5 metros, instalada ao lado da escadaria principal.

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Para a presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, o retorno do projeto consolida a iniciativa como parte do calendário afetivo e cultural da cidade no fim do ano.

"No ano passado, entregamos essa novidade com muita expectativa, querendo saber como o público receberia a projeção na fachada. Nosso desejo era que fosse a primeira edição de muitas. Ver a Cinelândia tomada pelas famílias, pelas crianças e pelo espírito natalino mostrou a força dessa ocupação gratuita. Voltamos agora para celebrar novamente essa magia e aproximar ainda mais a cidade do nosso Theatro", destaca Clara Paulino.

Sobre O Quebra-Nozes

Baseado no conto de fadas alemão O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos, de E.T.A. Hoffmann, com adaptação de Alexandre Dumas pai, o balé estreou em dezembro de 1892, em São Petersburgo, na Rússia. Com música de Piotr Ilitch Tchaikovsky e coreografia original de Marius Petipa e Lev Ivanov, a obra tornou-se um dos maiores símbolos da temporada natalina nos palcos de todo o mundo.

SERVIÇO

Projeção Mapeada de O Quebra-Nozes e Vila de Natal

• Período: De 9 a 27 de dezembro

• Abertura: 9 de dezembro, com apresentação do coral infantil Notas e Vozes

• Horários da projeção: Diariamente, das 18h45 às 21h45

• Local: Fachada e boulevard do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Praça Floriano, s/nº – Centro/Cinelândia)

• Entrada: Gratuita

Temporada do Balé O Quebra-Nozes (Palco Principal)

• Período: De 10 a 27 de dezembro

• Ingressos: De R$ 20 a R$ 100 (inteira — meia-entrada conforme legislação vigente). A venda do lote final começa no dia 1º de dezembro.

• Vendas e consulta de disponibilidade: Bilheteria do Theatro Municipal e site oficial (theatromunicipal.rj.gov.br), pela plataforma Fever.