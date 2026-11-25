Uma ação na comunidade do Anaia Pequeno, em São Gonçalo, resultou na apreensão de um fuzil calibre 5,56, por policiais militares, na manhã desta quarta-feira (25). A arma foi encontrada depois que suspeitos fugiram ao notar a presença dos policiais.

Segunda a ocorrência, os policiais faziam uma operação na comunidade, desde às 5h45, quando notaram a movimentação dos suspeitos. Com isso, os militares fizeram um cerco e depois buscas na região.

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Após as buscas, os policiais conseguiram encontrar o fuzil, que foi apreendido encaminhado à 75ª DP (Rio do Ouro). Apesar disso, nenhum suspeito foi preso ou identificado.