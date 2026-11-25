O VI Concurso de Literatura de Cordel de São Gonçalo — Troféu Gonçalo Ferreira da Silva, está com as inscrições abertas. A edição de 2027 homenageia o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, cujo centenário de nascimento será celebrado no próximo ano. A participação é gratuita e aberta a cordelistas de todo o Brasil e de países de língua portuguesa.

Com o tema “Ariano Suassuna — a arte popular, a sabedoria do povo e a riqueza da cultura brasileira”, o concurso convida os participantes a produzir versos inspirados na trajetória, na obra e no pensamento do autor de O Auto da Compadecida, um dos principais representantes da valorização da cultura popular brasileira.

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A iniciativa é promovida pelo escritor e cordelista Zé Salvador, em parceria com a Academia Gonçalense de Literatura de Cordel (AGLC), a Editora Apologia Brasil, a Estante Comunitária Carolina Maria de Jesus e a EDILUAL — Editora Lucarocas Artes e Letras.

Os trabalhos deverão ser inéditos, escritos em língua portuguesa e compostos por exatamente 24 estrofes de seis versos, obedecendo às regras tradicionais da literatura de cordel, especialmente métrica, rima e oração. Textos produzidos por inteligência artificial não serão aceitos.

A premiação nacional contempla os três primeiros colocados com R$ 1 mil, R$ 600 e R$ 400, respectivamente, além de troféus e certificados. As dez primeiras obras selecionadas integrarão uma antologia impressa, juntamente com três trabalhos de autores do estado do Rio de Janeiro. Os três cordelistas fluminenses mais bem classificados também receberão medalhas, conforme as regras do edital.

Podem participar autores a partir dos 16 anos, sendo necessária autorização dos responsáveis para menores de idade. As inscrições seguem até as 23h59 de 1º de fevereiro de 2027.

Para concorrer, os interessados devem encaminhar seus trabalhos em arquivo Word, com fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, para zesalvadorcordel@gmail.com. No corpo da mensagem, devem informar nome completo, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento e título da obra.

O resultado final está previsto para 1º de julho de 2027, com divulgação pelos canais da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel e da Editora Apologia Brasil.

O edital completo está disponível em PDF, apresenta as exigências de participação, as regras de composição dos cordéis, os critérios de julgamento, a premiação e as demais condições do concurso.

Serviço

VI Concurso de Literatura de Cordel de São Gonçalo — Troféu Gonçalo Ferreira da Silva

Inscrições: de 10 de novembro de 2026 a 1º de fevereiro de 2027

Participação: gratuita

Tema: Ariano Suassuna — a arte popular, a sabedoria do povo e a riqueza da cultura brasileira

Envio dos trabalhos: zesalvadorcordel@gmail.com

Informações: WhatsApp (21) 98027-4279