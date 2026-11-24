Incêndios em fiações de redes públicas podem ser provocados por curtos-circuitos, sobrecarga na rede elétrica, desgaste dos cabos e falhas nas instalações - Foto: Divulgação

Incêndios em fiações de redes públicas podem ser provocados por curtos-circuitos, sobrecarga na rede elétrica, desgaste dos cabos e falhas nas instalações - Foto: Divulgação

Um incêndio em uma rede de fiação instalada próximo a dois postes na Rua Abílio José de Matos, nas imediações do Colégio CEPOP, no Patronato, em São Gonçalo, provocou transtornos aos moradores e afetou serviços de conexão nos bairros Porto da Pedra, Boa Vista e Praia das Pedrinhas. As chamas foram registradas por moradores, com celulares, na tarde desta terça-feira (24). Diversas residências ficaram sem energia elétrica e, até o fim da tarde, o problema ainda não havia sido solucionado.

Incêndios em fiações de redes públicas podem ser provocados por curtos-circuitos, sobrecarga na rede elétrica, desgaste dos cabos e falhas nas instalações. A situação também pode ser agravada pelo acúmulo de fios, emendas irregulares e falta de manutenção preventiva.

Além do risco de propagação das chamas, esse tipo de ocorrência pode comprometer o fornecimento de energia elétrica, telefonia e internet, prejudicando moradores e estabelecimentos comerciais. A identificação da causa do incêndio, no entanto, depende de uma avaliação técnica das instalações.

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