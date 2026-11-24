A vacinação de rotina é recomendada para crianças a partir de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais - Foto: Sergio Soares

A vacinação de rotina é recomendada para crianças a partir de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais - Foto: Sergio Soares

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), a Prefeitura de Itaboraí reforça a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente para os grupos considerados prioritários pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A vacina de RNA mensageiro (RNAm) é indicada para prevenir as formas graves da doença e reduzir o risco de óbitos causados pelo coronavírus (SARS-CoV-2).

A vacinação de rotina é recomendada para crianças a partir de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. Além desses públicos, a estratégia contempla os chamados grupos especiais, que incluem pessoas com maior vulnerabilidade ou exposição ao vírus.

Entre os grupos contemplados estão pessoas que vivem em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas que vivem dentro ou fora de terras indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas que não foram vacinadas durante a gestação, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios.

Leia também:

Polícia Civil prende dois estrangeiros por tráfico internacional de criança em Saquarema

Prefeitura de Itaboraí realiza ação do Novembro Azul no Entreposto de Itambi

O esquema de vacinação varia de acordo com a faixa etária e o grupo ao qual a pessoa pertence:

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias: três doses, administradas aos 6, 7 e 9 meses de idade

Locais de vacinação: Santo Antônio, Aldeia da Prata, Apolo, Granja Cabuçu, Visconde, Quissamã, Cabuçu, Areal, Monte Verde, Reta Nova, Reta Velha, Ampliação 1, Nova Cidade e Joaquim de Oliveira

Gestantes: uma dose durante cada gestação, respeitando o intervalo mínimo de seis meses desde a última dose contra a Covid-19.

Além desses públicos, a estratégia contempla os chamados grupos especiais, que incluem pessoas com maior vulnerabilidade ou exposição ao vírus | Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

Locais de vacinação: unidades de saúde do município

Pessoas com 60 anos ou mais: uma dose a cada seis meses, respeitando o intervalo mínimo de seis meses desde a última aplicação.

Locais de vacinação: unidades de saúde do município

-Grupos especiais: uma dose anual para todos os públicos contemplados nessa estratégia.

Pessoas a partir de 12 anos que não se enquadram nos grupos de vacinação de rotina ou nos grupos especiais também têm recomendação de receber uma dose da vacina, desde que não possuam comprovação vacinal. Vale destacar que todas as unidades de saúde estão aptas a atender este grupo, com exceção de Picos, Engenho Velho e Helianópolis, que funcionam com dias específicos.

A vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra as complicações da Covid-19, contribuindo para a proteção individual e coletiva. Por isso, a orientação é que as pessoas que fazem parte dos públicos recomendados mantenham a caderneta de vacinação atualizada.

Para mais informações, consulte o Esquema Vacinal Covid-19 e o Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19, disponibilizados pelo Ministério da Saúde.