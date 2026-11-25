Policiais penais da RECAP, vinculada a Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN/RJ), realizaram uma operação coordenada pelo diretor da divisão, após uma análise e coleta de dados que incluía informações repassadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), onde conseguiram localizar e prender, na última sexta-feira (20), na Avenida Professor João Brasil, no Fonseca, Niterói, o criminoso Igor Barboza Miranda, de 30 anos, conhecido pelos vulgos de “Bozinho do Palácio” ou “Bozin”. Ele é um membro da Organização Narcoterrorista Comando Vermelho (CV) e uma das principais figuras do tráfico na região do Ingá, Zona Sul de Niterói.

É importante frisar que o Morro do Palácio era liderado por Max Christian Fernandes Teixeira, conhecido como Negão ou Max, que foi expulso quando o CV assumiu o controle da área. Atualmente, Anderson de Souza Leite, apelidado de Bozo, que possui dois mandados de prisão e está em liberdade condicional, junto ao próprio Igor Barboza Miranda, considerado de “Alta Periculosidade” no sistema prisional, e Renato Santana de Almeida, conhecido como Renatinho, que está preso, são apontados como líderes da comunidade.

Conforme levantamento realizado,, "Igor" ingressou no Sistema Prisional do Rio de Janeiro em 17 de março de 2015. Ele tem três anotações criminais ligadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, além de uma condenação que resultou em 9 anos e 4 meses de reclusão. Contudo, em agosto de 2019, ele saiu para uma Visita Periódica ao Lar (VPL) em celebração ao Dia dos Pais e não retornou à prisão, sendo recapturado em fevereiro de 2020.

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Ressalte-se que o apenado estava, nesse momento, como egresso do Sistema Prisional, sob Prisão Albergue Domiciliar (PAD) desde 9 de março de 2025. Segundo informações da Divisão de Monitoramento, ele havia rompido o monitoramento eletrônico, resultando em um mandado de prisão preventiva emitido em 4 de agosto de 2026 pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói – TJRJ, relacionado ao crime de tráfico de drogas e condutas afins, conforme o Procedimento Especial da Lei Antitóxicos.

Após a validação da identidade, a detenção foi realizada, seguindo a ordem judicial de forma imediata. Considerando os acontecimentos, ele foi levado à 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca) para formalização da ocorrência e para que fossem tomadas as providências legais adequadas. Na delegacia, foi elaborado o Registro de Ocorrência que oficializa a execução do mandado de prisão e as demais ações relacionadas. Depois de todos os trâmites legais, o detido foi novamente levado ao Sistema Prisional da SEPPEN/RJ, onde está atualmente sob custódia e aguardando as determinações da Justiça.

O Disque Denúncia solicita a ajuda da comunidade para auxiliar a RECAP/SEPPEN RJ na localização de fugitivos do sistema prisional. Para isso, entre em contato com o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O atendimento está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo total anonimato para quem liga.