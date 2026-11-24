PRF recupera carro que havia sido roubado em Niterói
O condutor do veículo foi detido durante a ação
min de leitura | Redação
Na manhã de domingo (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um automóvel roubado que circulava com as placas “clonadas”, na BR-101, km 325, no município de Niterói, Região Metropolitana do Rio.
A ação ocorreu por volta das 11h da manhã, quando agentes que patrulhavam a via abordaram o veículo para uma fiscalização de trânsito.
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Durante a vistoria, por meio da análise dos sinais identificadores, os policiais constataram que o veículo possuía registro de roubo e circulava com placas clonadas, numa tentativa de burlar a fiscalização.