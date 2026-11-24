O acidente ocorreu enquanto os policiais estavam em ação dos policiais do 20º BPM ( Mesquita) - Foto: Reprodução/Polícia Civil

O acidente ocorreu enquanto os policiais estavam em ação dos policiais do 20º BPM ( Mesquita) - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Quatro pessoas, sendo três mulheres e uma criança, foram atropeladas por uma viatura da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (24), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial, após a viatura colidir com um carro e atingir um estabelecimento comercial. Dois agentes que estavam no veículo também ficaram feridos.

As câmeras de segurança mostram quatro vítimas na calçada pouco antes da colisão. A criança estava com o uniforme escolar e de costas para a via quando o acidente aconteceu. O acidente ocorreu enquanto os policiais estavam em ação dos policiais do 20º BPM ( Mesquita).

De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) estavam realizando uma operação para a retirada de barricadas na comunidade da Chatuba, em Mesquita, quando avistaram bandidos armados praticando tráfico de drogas. Ao notarem a aproximação dos policiais, três suspeitos fugiram de moto e outro correu.

Leia também:

Polícia Civil prende dois estrangeiros por tráfico internacional de criança em Saquarema



Guarda Municipal prende foragido da Justiça no Boaçu



A corporação confirmou que durante a tentativa de cercar o cruzamento das ruas João Pessoa e Pedro Álvares Cabral, o motorista de um carro que tentou desviar da moto bateu na viatura. A batida foi tão forte que fez o carro atingir o estabelecimento, ferindo também quatro pessoas que estavam na calçada.

As vítimas foram encaminhadas à UPA de Cabuís e ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Os dois agentes feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Simultaneamente a outra equipe conseguiu pegar um suspeito. Junto a ele foram apreendidos 317 embalagens de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, além de rádio transmissor.

Em nota a Polícia Militar informou que a ocorrência ainda estava em andamento.