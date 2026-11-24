A ação foi resultado de monitoramento e trabalho de inteligência, que permitiram localizar os criminosos em Saquarema, na Região dos Lagos - Foto: Divulgação/PCERJ

A ação foi resultado de monitoramento e trabalho de inteligência, que permitiram localizar os criminosos em Saquarema, na Região dos Lagos - Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (24/11), um homem de nacionalidade neozelandesa e uma mulher chinesa pelos crimes de tráfico internacional de criança e associação criminosa. A ação foi resultado de monitoramento e trabalho de inteligência, que permitiram localizar os criminosos em Saquarema, na Região dos Lagos.

A investigação teve início após informações sobre uma possível rede de tráfico de recém-nascidos. Durante as diligências, os agentes identificaram indícios de que duas mulheres tailandesas vieram ao Brasil no final da gestação para dar à luz no país, no contexto de um acordo de gestação por substituição, popularmente conhecido como “barriga de aluguel”.

Segundo as apurações, após o nascimento, as crianças seriam levadas para a Tailândia e, posteriormente, entregues a outras famílias mediante pagamento. O esquema envolvia a implantação de embriões fecundados com material genético de pais biológicos chineses nas gestantes, que eram encaminhadas ao Brasil por volta do oitavo mês de gravidez.

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No Brasil, os presos organizavam a logística das mulheres, incluindo transporte, hospedagem e acompanhamento médico. Após os partos, o pai biológico chinês vinha ao país para realizar o registro da criança, constando ele como pai e a gestante tailandesa como mãe. Em seguida, o grupo providenciava o deslocamento do pai, da criança e da gestante de volta à Tailândia. Lá, o bebê era entregue aos pais biológicos contratantes, que posteriormente seguiram com ela para o destino final.

As diligências continuam para esclarecer a estrutura da organização criminosa, identificar os responsáveis pela intermediação dos acordos e verificar a participação de outras pessoas. Os procedimentos relacionados aos nascimentos e à transferência das crianças também estão sendo apurados.