Guarda Municipal prende foragido da Justiça no Boaçu
Suspeito foi detido após ser reconhecido pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo
Agentes do grupamento armado Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal, em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), prenderam, nesta tarde de segunda-feira (23), um homem foragido da Justiça pelos crimes de furto, roubo e resistência. O acusado foi detido na Rua Carlos Gianelli, no Boaçu.
O suspeito foi reconhecido pelo sistema de reconhecimento facial da CSSG, que usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos. Imediatamente após o sistema alertar os responsáveis pela CSSG, eles entraram em contato com os agentes que estavam em patrulhamento pelas ruas da cidade e informaram sobre o suspeito.
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O homem foi capturado pelos guardas e, durante a abordagem, foi constatado o mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para a 72ª DP (Mutuá). Com o suspeito, foi encontrada uma faca e um estilete, além de sacolas com produtos recicláveis.
Sobre o sistema de reconhecimento da CSSG - O sistema de reconhecimento facial das câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) é um reforço na segurança pública da cidade. De janeiro a setembro de 2026, já haviam sido capturados 14 foragidos da Justiça. Qualquer pessoa com um mandado de prisão em aberto pode ser reconhecida pelas câmeras, que estão espalhadas pela cidade.
O sistema de reconhecimento facial da Central de Segurança de São Gonçalo também pode ser utilizado pela Polícia Militar, que passou a ter acesso em tempo real ao monitoramento realizado pela Prefeitura.