Agentes do grupamento armado Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal, em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), prenderam, nesta tarde de segunda-feira (23), um homem foragido da Justiça pelos crimes de furto, roubo e resistência. O acusado foi detido na Rua Carlos Gianelli, no Boaçu.

O suspeito foi reconhecido pelo sistema de reconhecimento facial da CSSG, que usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos. Imediatamente após o sistema alertar os responsáveis pela CSSG, eles entraram em contato com os agentes que estavam em patrulhamento pelas ruas da cidade e informaram sobre o suspeito.

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O homem foi capturado pelos guardas e, durante a abordagem, foi constatado o mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para a 72ª DP (Mutuá). Com o suspeito, foi encontrada uma faca e um estilete, além de sacolas com produtos recicláveis.

Sobre o sistema de reconhecimento da CSSG - O sistema de reconhecimento facial das câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) é um reforço na segurança pública da cidade. De janeiro a setembro de 2026, já haviam sido capturados 14 foragidos da Justiça. Qualquer pessoa com um mandado de prisão em aberto pode ser reconhecida pelas câmeras, que estão espalhadas pela cidade.

O sistema de reconhecimento facial da Central de Segurança de São Gonçalo também pode ser utilizado pela Polícia Militar, que passou a ter acesso em tempo real ao monitoramento realizado pela Prefeitura.