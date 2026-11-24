A Polícia Civil, com apoio da equipe de segurança do Maracanã, prendeu em flagrante um torcedor que furtou um tênis da loja oficial do Fluminense durante a partida contra o Mirassol, no último domingo (22). O jogo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória tricolor por 1 a 0.

Ele foi localizado na arquibancada do jogo, após o monitoramento de câmeras de segurança, e foi autuado em flagrante por furto.

Leia também: Dois policiais militares são encontrados mortos dentro de viatura na BR-101, em São Gonçalo

De acordo com os agentes, a gerente da loja do clube percebeu a movimentação suspeita de um homem, que deixou o estabelecimento com uma bolsa agarrada no corpo e olhou para os lados para confirmar se havia sido notado.

A mulher procurou a Equipe de Segurança do Maracanã, que acionou policiais civis que atuam no Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do local. Em um trabalho conjunto, os policiais e os funcionários da equipe analisaram imagens de câmeras dispersas pelo estádio e identificaram o criminoso.

Durante o monitoramento, os agentes localizaram o setor e a cadeira que o homem utilizava e constataram que ele estava com um tênis furtado na loja.

Em uma ação coordenada e estratégica, os agentes procederam ao local e abordaram o criminoso. O produto furtado foi recuperado e o homem foi autuado em flagrante por furto.

Desde julho de 2024, entrou em prática o Termo de Cooperação Técnica firmado em junho entre a Secretaria de Estado de Polícia Civil e o Grupo Maracanã, que inclui ações de prevenção e conscientização voltadas à segurança de torcedores e visitantes.