A família de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, ainda tenta descobrir o que aconteceu com o jovem, encontrado carbonizado no bairro Gradim, em São Gonçalo. Segundo um familiar, os parentes não sabem o que pode ter motivado o crime e já passaram todas as informações que possuem à Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), responsável pela investigação.

Um familiar contou que Marllon era um jovem tranquilo e nunca teve problemas com outras pessoas. Ele morava com a mãe no bairro Porto Novo e desapareceu na madrugada de sábado (21) para domingo (22), quando saiu para ir à umas festa na casa de um amigo, mas não chegou ao local.

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“Não temos nada certo ainda. Não temos uma suspeita. Está tudo muito nebuloso. Já passamos todas as informações para a delegacia e para o delegado. Estamos nesse momento resolvendo a questão do enterro”, contou.

O familiar também afirmou que o jovem nunca havia se desentendido com moradores da região ou amigos. “Era super tranquilo, não era envolvido com nada. Nunca teve problema com ninguém, nem na região onde morava, nem com amigos. Era um menino bom”, disse.

Ainda não há informações sobre o enterro do jovem.

Amigo desconfia de mensagens enviadas antes do desaparecimento

Um amigo de Marllon também levantou dúvidas sobre as mensagens que teriam sido enviadas pelo celular do jovem antes do desaparecimento. Em uma publicação nas redes sociais, ele disse que a forma como os textos foram escritos era diferente do jeito que Marllon costumava conversar.

“Outra coisa que me chamou a atenção foi a maneira como as mensagens foram escritas. O jeito de falar não era o dele. Não colocaram os pontos e as características que ele costumava usar nas mensagens. Eu conhecia a forma como o Marllon conversava comigo”, contou.

Ele também contou que Marllon havia comentado sobre um possível novo relacionamento, mas disse não ter informações que liguem essa situação ao crime.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre a motivação do crime ou possíveis suspeitos.