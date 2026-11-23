O Fogo Cruzado é um Instituto que utiliza tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada - Foto: Divulgação

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A região metropolitana do Rio de Janeiro chegou a 100 agentes de segurança baleados neste domingo (22). Entre as vítimas, 50 morreram e 50 ficaram feridos. O caso mais recente aconteceu em Itaboraí, no Leste Metropolitano.

Somente na última semana, três agentes de segurança foram baleados no Grande Rio. No dia 16, um sargento da Polícia Militar foi baleado durante ação policial em Imbariê, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu durante um patrulhamento na comunidade Rodrigues Alves.

O mapeamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado classifica como agentes de segurança os policiais civis, militares, federais, guardas municipais, agentes penitenciários, bombeiros e militares das forças armadas, sejam eles da ativa, da reserva ou reformados.

“Os agentes de segurança são uma das categorias mais afetadas pela violência armada. É preciso investir em segurança dentro e fora de serviço. Enquanto estão a serviço do Estado, sofrem com as consequências de uma função que põe em risco diariamente a vida de seus colaboradores. Quando fora de serviço, se expõem à violência urbana que afeta toda a população e que, em muitos casos, é mais cruel com seus agentes. É preciso zelar para que esses profissionais estejam de fato sendo protegidos”, avalia Terine Coelho, gerente de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado

Terine Coelho, gerente de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado | Foto: Divulgação

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Os policiais militares, com 80 baleados, representam a maioria dos atingidos. Ao todo, 38 morreram e 42 ficaram feridos. Em seguida, agentes da Polícia Civil (9) aparecem entre os mais afetados.

Polícia Militar: 80 baleados – 38 mortos e 42 feridos

Polícia Civil: 9 baleados – 2 mortos e 7 feridos

Polícia Penal: 4 baleados – todos mortos

Marinha: 3 baleados – todos mortos

Bombeiro: 1 morto

Exército: 1 ferido

Segurança Presente: 1 morto

O levantamento mostra ainda que 48% dos baleados não estavam em serviço quando foram baleados. Ao todo, 31 agentes foram mortos e 17 ficaram feridos quando estavam fora de serviço/de folga.

Fora de serviço: 48 baleados – 31 mortos e 17 feridos

Em serviço: 41 baleados – 10 mortos e 31 feridos

Aposentados/exonerados: 9 baleados – 7 mortos e 2 feridos

Status de serviço não identificado: 2 mortos