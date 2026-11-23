Um adolescente ficou ferido durante uma troca de tiros com policiais militares na madrugada deste domingo (22), após uma perseguição a um carro roubado na Zona Sudoeste do Rio. Um homem que também estava no veículo foi preso.

A ação começou na Estrada dos Bandeirantes, entre Taquara e Jacarepaguá, quando equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) identificaram um carro com registro de roubo. Segundo a PM, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e fugiram.

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A perseguição seguiu até as proximidades da comunidade da Biquinha, onde houve troca de tiros. Durante o confronto, o adolescente foi atingido no braço.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde permaneceu internado sob custódia policial.

Na ocorrência, os agentes prenderam um homem que também estava no carro e apreenderam uma pistola calibre .45, munições e um carregador. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).