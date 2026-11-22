A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) - Foto: Divulgação

A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) prenderam, nesse sábado (21), em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense.

O homem estava "de férias", em uma pousada. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

O investigado é apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade da Baixada Fluminense, explorada pelo Comando Vermelho. Após um trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes descobriram que ele estava em Paraty, distante de sua área de atuação criminosa.

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Com base nas informações levantadas, os policiais realizaram diligências no município da Costa Verde, localizaram o investigado e efetuaram a captura.