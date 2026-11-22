Agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam nesse sábado (21) um homem com conta falsa em aplicativo de transporte, na Rua Salvatori, no Rocha.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes abordaram um motociclista, que não possuía habilitação, e constataram que o veículo estava com documentação atrasada. Ainda na abordagem, a passageira do veículo apontou que a corrida estava sendo realizada por um aplicativo de transporte, no qual o condutor, não habilitado, possuía uma conta falsa.

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Diante dos fatos, o homem foi conduzido à 72ª DP (Mutuá), onde a autoridade policial decidiu pela prisão do indivíduo pelo crime de falsa identidade, Art. 307 do CP.

A motocicleta foi removida para o Pátio Municipal, seguindo medida administrativa.