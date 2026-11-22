A influenciadora e esposa de Endrick, Gabriely Miranda, foi às redes sociais, neste domingo (22), para desmentir perfis que estão compartilhando fotos do seu filho, Kendrick, feitas por Inteligência Artificial (IA). O casal escolheu preservar o rosto do bebê desde o nascimento.

Além das fotos da criança, também havia imagens na maternidade. Sem aceitar o acontecimento, Gabriely mobilizou os fãs e pediu que eles denunciassem as contas falsas.

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"Estão criando diversas imagens minhas e do meu filho com IA, e o pior: tem gente que acredita que aquilo é real!", disse. Logo depois, a modelo disse que o perfil não é de fãs.

"Não autorizo, e não aceito. Se necessário, tomarei todas as medidas legais cabíveis. Minha imagem e, principalmente, a privacidade do meu filho não é brincadeira pra mim!", afirmou.

Por fim, a mãe de primeira viagem pediu aos fãs para não se engajarem nas publicações envolvendo a imagem dela e do filho feitas por IA. "Denunciem! Não curtam, não compartilhem e não alimentem esse tipo de página".

O nascimento do filho do casal foi revelado pelo próprio Endrick, depois de um jogo da Seleção, na última terça-feira (17), mas mantendo a privacidade do recém-nascido. A mãe da criança ainda explicou. "Não vemos necessidade de expor o dia do nascimento do nosso filho nas redes sociais. Ele é apenas um bebê, e queremos preservar a sua privacidade".