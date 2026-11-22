A cidade de Niterói está completando 453 anos, neste domingo (22), e para celebrar há uma programação especial com shows gratuitos na Praia de Icaraí, atrações culturais em Camboinhas, além de uma etapa da Copa do Mundo de Vela. A atração mais esperada é o show de Gilberto Gil, às 16h. Haverá também apresentação dos Gilsons e da bateria da Unidos do Viradouro.

O palco foi preparado na orla da Praia de Icaraí, próximo a Rua Otávio Carneiro. A lista de apresentações musicais conta com a DJ Taia Pitaia, a banda do projeto Niterói de Todos os Cantos, seguido pelo trio Gilsons. Logo em seguida acontece o show de Gilberto Gil. E para encerrar as comemorações com chave de ouro, haverá uma apresentação da bateria da Viradouro.

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As celebrações são gratuitas e esperam a presença de moradores e visitantes da cidade.

Os festejos também acontecem em Camboinhas, com a Oktoberfest na Praça Petersen. A banda Notturnia será a responsável por levar alegria aos visitantes a partir das 14h.

A cidade ainda tem atrações para os amantes de vela, com a realização de uma etapa da Copa do Mundo de Vela, na baía. A premiação deverá ocorrer no Museu de Arte Contemporânea (MAC), das 18h às 21h.

Para comemorar em grande estilo, a Prefeitura de Niterói ainda programou para as celebrações, entregas de ações, como novas vagas escolares no Engenho do Mato, a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) de Icaraí e o projeto de restauração da Igreja de São Lourenço dos Índios.