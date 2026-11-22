Na noite desse sábado, (21), a Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu em flagrante um homem que transportava cerca de 4,6 kg de haxixe no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão).

O brasileiro chegou ao país em um voo procedente de Bangkok, na Tailândia, após conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Durante a fiscalização de rotina no desembarque, os policiais e servidores da Receita Federal localizaram a droga — distribuída em 83 tabletes — oculta em um fundo falso da bagagem despachada pelo passageiro.

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O preso foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.