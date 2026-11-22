Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), em ação conjunta com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Guarda Ambiental, realizaram, neste domingo (22), a Operação Quebra das Gaiolas, para combater o comércio ilegal de aves silvestres na Feira Livre de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Três homens foram detidos e 11 aves foram apreendidas, entre elas uma espécie ameaçada de extinção.

A ação contou com monitoramento em tempo real e equipes à paisana, que identificaram a comercialização irregular dos animais. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os envolvidos tentaram fugir, mas foram interceptados.

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Durante as diligências, os policiais também foram até a residência de um dos homens, onde encontraram outras seis aves mantidas em cativeiro e aproximadamente 40 gaiolas vazias, algumas com indicações de preços.

Entre os animais apreendidos estava um exemplar de chanchão, espécie ameaçada de extinção. Os agentes também recolheram gaiolas e instrumentos utilizados na captura de aves silvestres.

Os três homens foram autuados por crime ambiental e multados administrativamente. As aves e os materiais apreendidos ficaram sob responsabilidade da Guarda Ambiental.