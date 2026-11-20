Após os delegados da 55ª DP e da 77ª DP analisarem o caso, o motorista foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e permaneceu à disposição da Justiça - Foto: Reprodução/PCERJ

Após os delegados da 55ª DP e da 77ª DP analisarem o caso, o motorista foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e permaneceu à disposição da Justiça - Foto: Reprodução/PCERJ

Um motorista de aplicativo, morador de Niterói, foi preso em flagrante após simular o próprio sequestro para tentar extorquir R$7 mil da esposa. Para sustentar a farsa, ele enviou fotografias em que aparece amarrado dentro do porta-malas de um carro, com uma sacola plástica na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, tanto o motorista quanto a esposa são moradores de Niterói. Ao receber as mensagens sobre o suposto sequestro, a mulher procurou a Delegacia de Icaraí (77ª DP) para pedir ajuda.

Durante o atendimento, ela informou aos policiais que o veículo utilizado pelo marido possuía um rastreador por GPS e que seria possível acompanhar a localização do automóvel.

A partir dos dados do rastreador, os agentes identificaram que o carro estava próximo à Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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Inicialmente, os policiais da 77ª DP começaram a se deslocar até o local, acreditando que o motorista estivesse sob o poder de criminosos. No entanto, devido ao trânsito e ao risco de perder o sinal de localização do veículo, a equipe decidiu solicitar apoio aos agentes da 55ª DP, em Duque de Caxias.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher chegou à delegacia acompanhada de outra pessoa, bastante nervosa e preocupada com a situação. Durante o atendimento, chegou a dizer: "Vão matar o meu marido".

As fotografias enviadas pelo celular do motorista foram encaminhadas à esposa | Foto: Reprodução

As fotografias enviadas pelo celular do motorista foram encaminhadas à esposapor volta das 16h. Nas imagens, ele aparece com as mãos e os pés amarrados dentro do porta-malas, além de uma sacola plástica na cabeça.

Pelo suposto resgate, o falso sequestrador exigiu R$ 7 mil. No entanto, determinou que a transferência fosse realizada para uma conta bancária em nome do próprio motorista. Nas mensagens, o autor das ameaças afirmou estar com o aparelho celular da vítima e ter acesso à conta bancária.

A esposa também recebeu ameaças após informar que não tinha o dinheiro e que precisaria recorrer a outras pessoas. O homem afirmou que colocaria fogo no veículo com o marido dentro caso a polícia fosse acionada.

O veículo foi localizado na saída de um shopping, com o próprio motorista ao volante e acompanhado de uma mulher.

Durante a abordagem, ele ficou nervoso e afirmou que a passageira era sua prima. Ela, porém, negou a informação e contou aos policiais que havia solicitado uma corrida por aplicativo. Posteriormente, segundo o delegado responsável pelo caso, os agentes descobriram que os dois mantinham um relacionamento.

Diante das versões contraditórias, os policiais fizeram novas perguntas, e o motorista acabou admitindo que havia fingido o próprio sequestro para conseguir dinheiro da esposa.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher que estava com ele também contou que havia tirado as fotografias e gravado o vídeo utilizados na farsa a pedido do motorista. Os arquivos foram encontrados nos celulares dos dois e visualizados com a autorização deles.

Após os delegados da 55ª DP e da 77ª DP analisarem o caso, o motorista foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e permaneceu à disposição da Justiça. A outra mulher também foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.