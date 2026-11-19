Com diversas passagens pelo sistema prisional, ele estava detido desde março de 2015. Cumprindo pena em regime semiaberto, teve a concessão do benefício da VPL em junho de 2025 - Foto: Divulgação

Com diversas passagens pelo sistema prisional, ele estava detido desde março de 2015. Cumprindo pena em regime semiaberto, teve a concessão do benefício da VPL em junho de 2025 - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (19), um cartaz para ajudar a localizar dois homens apontados como lideranças do tráfico de drogas no Complexo da Reta, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Robson Luiz Ayres dos Santos, conhecido como Máscara, de 39 anos, e Robson Luiz Monteiro Martins, o Canela de Vidro, de 52, são considerados foragidos do sistema penitenciário.

De acordo com as informações divulgadas pelo órgão, os dois deixaram de retornar às unidades prisionais após receberem o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), em 2025. Máscara é considerado foragido desde maio daquele ano, enquanto Canela de Vidro não retornou em agosto.

Ainda segundo o Disque Denúncia, os procurados estariam subordinados a Lindomar de Oliveira Brantes, conhecido como Dodô, que está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu. O grupo também é apontado como envolvido em roubos de cargas, atividade que seria uma das fontes de financiamento do tráfico.

As investigações e informações reunidas pelo órgão ainda relacionam o grupo ao controle do tráfico de drogas nos complexos do Salgueiro, Anaia e Jardim Catarina, em São Gonçalo.

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Histórico dos procurados

Máscara é classificado pelo sistema penitenciário como de alta periculosidade. Ele foi capturado em maio de 2015, durante uma operação policial em Itaboraí, e possui mandado de prisão por recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Segundo os dados divulgados, ainda tem uma pena de 24 anos, quatro meses e 12 dias a cumprir.

Já Canela de Vidro tem histórico de atuação no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio. Ele estava preso desde março de 2015 e cumpria pena em regime semiaberto. Após receber o benefício da VPL, em junho de 2025, não retornou à unidade prisional no prazo determinado, sendo considerado evadido.

O homem também é procurado por mandado de recaptura expedido pela VEP. Entre os crimes relacionados ao seu histórico prisional estão tráfico de drogas, falsificação de documentos, roubo e homicídio.