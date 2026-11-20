Um turista estrangeiro morreu após ser baleado na madrugada desta sexta-feira (20), na Rua dos Inválidos, na região central do Rio de Janeiro. O crime aconteceu por volta das 2h10 e teria sido cometido por dois homens que estavam em uma motocicleta, segundo o relato de uma testemunha.

Policiais militares que estavam nas proximidades das ruas Gomes Freire e do Rezende foram avisados por um funcionário de um estabelecimento comercial sobre um homem ferido a tiros. Ao chegarem à Rua dos Inválidos, os agentes encontraram a vítima caída na altura do número 176, com um ferimento no tórax.

A testemunha contou que a dupla estava em uma moto vermelha. Durante a abordagem, o passageiro teria descido do veículo, derrubado o turista e feito o disparo. O condutor, que usava uma touca para esconder o rosto, permaneceu na motocicleta. Em seguida, os dois fugiram.

Sem documentos e sozinho no momento do ataque, o homem não foi identificado pelos policiais. Ele também apresentava dificuldade para se comunicar. Os próprios agentes realizaram o primeiro socorro e o levaram ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Leia também:

Da roda de capoeira à universidade: cria de SG transforma a própria história em oportunidade para crianças

Cabeleireira de São Gonçalo transforma valorização dos cachos em negócio

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca identificar os autores do disparo.